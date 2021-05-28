Türkiye Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli sağanak geri geliyor… (28 Mayıs hava durumu tahminleri)

Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli sağanak geri geliyor… (28 Mayıs hava durumu tahminleri)

Türkiye

Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli sağanak geri geliyor… (28 Mayıs hava durumu tahminleri)

Türkiye genelinde hava durumu mevsim normallerinde ilerlerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son dakika hava durumu bilgilerine göre, yağışlı hava geri dönüyor. Sıcaklıklar birçok şehirde düşecek.

28 Mayıs 2021, Cuma 08:10 Son Güncelleme:
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Mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ilerliyor. Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği bu günlerde Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika bilgisi geldi.

Bugün beklenen yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

KRİTİK GÜN YARIN

Meteoroloji'nin 5 günlük raporundaki kritik tarih ise cumartesi günü. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.

Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

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