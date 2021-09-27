Türkiye Meteoroloji duyurdu! Mevsim sıcaklıklarının üzerinde...

Meteoroloji duyurdu! Mevsim sıcaklıklarının üzerinde...

Türkiye

Meteoroloji duyurdu! Mevsim sıcaklıklarının üzerinde...

Geçtiğimiz hafta etkili olan serin ve yağışlı hava hafta sonunda yerini sıcak havaya bırakmıştı. Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaya göre ise hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde olması bekleniyor.

27 Eylül 2021, Pazartesi 08:46 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AA

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