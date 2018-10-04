Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için son dakika uyarısı geldi. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.