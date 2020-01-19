Meteoroloji gün verdi: İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere bugün etkili olacak yağışların yarın kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığı oldukça düşürmesi bekleniyor. Yapılan tahminlere göre ise İstanbul'a perşembe ve cuma günü kar yağması bekleniyor.
Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul hava durumu
İstanbul'a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgar ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ise Perşembe ve Cuma günü Marmara Bölgesi'nda başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.
Edirne: 6°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Kırklareli: 6°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu
Kocaeli, 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Afyonkarahisar: -1°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
Denizli, 9°C Parçalı bulutlu
İzmir: 10°C Parçalı bulutlu
Manisa: 10°C Parçalı bulutlu
Adana: 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 16°C Parçalı bulutlu
Hatay: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Isparta: 4°C Parçalı bulutlu
Ankara: 2°C Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Çankırı: 3°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Eskişehir: 0°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Konya: 2°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli