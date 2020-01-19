Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul hava durumu

İstanbul'a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgar ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ise Perşembe ve Cuma günü Marmara Bölgesi'nda başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

Edirne: 6°C Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Kırklareli: 6°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

Kocaeli, 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Afyonkarahisar: -1°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

Denizli, 9°C Parçalı bulutlu

İzmir: 10°C Parçalı bulutlu

Manisa: 10°C Parçalı bulutlu

Adana: 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Antalya: 16°C Parçalı bulutlu

Hatay: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Isparta: 4°C Parçalı bulutlu

Ankara: 2°C Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Çankırı: 3°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Eskişehir: 0°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Konya: 2°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



