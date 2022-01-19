Meteoroloji gün vererek uyardı! Çok daha kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (G. Antep ve Kilis hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'nin 5 günlük raporuna göre, İstanbul'da kar yağışı perşembe günü görülmeyecek ancak cuma gününden itibaren şiddetini artırarak yeniden başlayacak.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri altında, Marmara'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzey kesimleri ile bugün zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR

Rüzgârın, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON BEKLENİYOR

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

DİKKAT! ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat ile bu akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (G. Antep, Kilis hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



