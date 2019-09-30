Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Yaz geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece arasında artış olması bekleniyor.

Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle;













İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık