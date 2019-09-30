Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Yaz geri döndü
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre, bugün İstanbul az bulutlu 26 derece. Yurt genelinde ise yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece arasında artış olması bekleniyor.
Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle;
https://twitter.com/meteoroloji_twi/status/1178516788713312256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1178516788713312256&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntv.com.tr%2Fturkiye%2Fhavalar-isiniyor-bugun-hava-nasil-olacak%2CCzDw3yylb0WfmS3t99JhVQ
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık