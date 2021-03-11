Türkiye Meteoroloji iki ili uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji iki ili uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji iki ili uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Samsun ve Ordu'da kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

11 Mart 2021, Perşembe 20:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun ve Ordu'yu kapsayan Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

AA

İlgili Haberler
Son dakika haberi: İstanbul için flaş karar! HES kodu olmayan..


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Oral Çalışlar
İmamoğlu pot mu kırdı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
8 Mart’tan bir gün sonra
Hakan Çelik
Murat Çelik
Kadına şiddet değil 'Cins kırım'
Murat Çelik
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 11 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları