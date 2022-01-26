Türkiye Meteoroloji iki ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji iki ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji iki ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Siirt ve Şırnak çevrelerinde 27 Ocak Perşembe günü kuvvetli kar yağışı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, vatandaşlar buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı uyarıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 18:56 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 27 Ocak Perşembe günü beklenen yağışların Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar 20 santim üzeri şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının 27 Ocak Perşembe akşam ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı, kar örtüsünün fazla olduğu yerler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.


SİİRT (İHA)

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