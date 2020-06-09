Türkiye Meteoroloji illeri sayıp uyardı: Yarın sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sayıp uyardı: Yarın sağanak geliyor

Türkiye

Meteoroloji illeri sayıp uyardı: Yarın sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

09 Haziran 2020, Salı 16:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

İlgili Haberler
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl'den iyi haber geldi



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ülkü Azrak için
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kritik kabine toplantısı başladı