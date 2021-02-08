Türkiye Meteoroloji İstanbul dahil 27 kent için turuncu kodlu uyarı yaptı

Meteoroloji İstanbul dahil 27 kent için turuncu kodlu uyarı yaptı

Türkiye

Meteoroloji İstanbul dahil 27 kent için turuncu kodlu uyarı yaptı

Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün bazı bölgelerde sağanak yağış, sis, buzlanma ve fırtına bekleniyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 27 kent için turuncu kodlu, 34 kent için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 10:36 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don bekleniyor 

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çığ uyarısı 

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Vatandaşlara uyarı 

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buna göre olası soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul dahil 27 kent için turuncu kodlu uyarı 

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Aydın, Bitlis, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Muğla, Siirt, Tunceli, Şırnak, Yalova, Bayburt, Tekirdağ, Trabzon, Van, Rize, Muş, Manisa, İzmir, Gümüşhane, Edirne, Bursa, Artvin, Balıkesir, Bingöl ve Ağrı için turuncu kodlu uyarı verildi.

34 kent için sarı kodlu uyarı

Öte yandan; Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Niğde, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Zonguldak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için de sarı kodlu uyarı verildi.

Sarı kodlu uyarı nedir? 

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kodlu uyarı nedir? 

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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