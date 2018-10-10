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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a 11-14 Ekim arası yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre 11 Ekim Perşembe - 14 Ekim Pazar günleri arasında başta Marmara ile Karadeniz bölgeleri olmak üzere Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in kuzeybatısında yer yer sağanak yağış bekleniyor

10 Ekim 2018, Çarşamba 09:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı 23 

İzmir: Parçalı bulutlu 26 

Bursa: Parçalı bulutlu 22 

Adana: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 29 

Antalya: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 

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