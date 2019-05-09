Meteoroloji, İstanbul'u saat vererek uyardı

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı bir gün bekleniyor

09 Mayıs 2019, Perşembe 07:51
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Meteoroloji, İstanbul'u saat vererek uyardı

Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos), öğle saatlerinden itibaren güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bu gece başlayacak gök gürültülü sağanak yağmur cuma ve cumartesi günleri etkili olacak. Pazar günü ise İstanbul'a bahar yeniden geliyor. Sıcaklık 25 derece ve gökyüzü açık olacak.

İşte 5 günlük tahmin:

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