Türkiye Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı: Sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı: Sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı: Sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen yağış akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda da etkili olan yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

12 Ocak 2021, Salı 19:37 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yağışlı hava ve rüzgar İstanbul'da etkisini gösterdi. Uyarıları dikkate alarak yağışa karşı temkinli yola çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarında bir süre beklerken, bazıları ise poşetlerle kendini korumaya çalıştı.

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Taksim ve İstiklal Caddesi'nde etkili olan sağanak yağış ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle şemsiyesi olan vatandaşlar zor anlar yaşarken, şiddetli esen rüzgar meydanda bulunan zabıta bariyerlerinin de devirdi.

İSTANBUL (İHA)

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