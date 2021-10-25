Türkiye Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı! Erzurum'da lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı! Erzurum'da lapa lapa kar yağdı

Türkiye

Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı! Erzurum'da lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji'nin hava durumu uyarı yaptığı Erzurum'a lapa lapa kar yağdı. Palandöken'in zirvesi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

25 Ekim 2021, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Erzurum'un merkezine kar yağdı. Öğleden sonra başlayan, zaman zaman da lapa lapa yağan karla Palandöken'in zirvesi beyaza büründü.

ERZURUM PALANDÖKEN KAR NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Geçen haftayı güneşli ve mevsim normalinde sıcak geçiren Erzurum'da Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan Kar Yağışı öğleden sonra başladı. Ekim ayında Palandöken'in zirvesini 3-4 kez beyaza bürüyen kar, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde de etkili oldu.

KAR YAĞIŞINI GÖRÜNTÜLEDİ

Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, zaman zaman lapa lapa yağdı. Palandöken'in zirvesini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışını fotoğraflayan Enes Taşçı, "Palandöken'e kar yağışını görüntülemeye geldik. Erzurum'da artık kar zamanı. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.



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