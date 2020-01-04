Meteoroloji Karadeniz, Marmara ve Ege için uyarıda bulundu

Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege’de fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın Batı Karadeniz’in batısı ile Marmara’da gece saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgarın 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 il için yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklığının düşeceği illerin yarından itibaren alçak basınç merkezli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Hafta sonu yağışların yağmur ve sağanak, bazı kesimlerde yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın, pazartesi ve salı günü Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde güney ile güneydoğu yönlerinden yer yer kuvvetli esmesi ön görülüyor. Pazartesi ve salı günü bölge genelinde yüksek yerlerde kar olarak beklenen yağışların, Kayseri’nin Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde etkisini artırması bekleniyor.

Doğu’da 4 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars’ta aralıklı kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı’da 6, Erzincan’da 1, Iğdır’da ise sıfır derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan’da 3, Iğdır’da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum 1, Kars’ta 2, Ağrı’da 3 derece olması bekleniyor.

Bölge’de kar kalınlıkları Kars’ta 6, Erzurum’da 10, Ağrı’da 14, Ergan Kayak Merkezi’nde 31, Palandöken Kayak Merkezi’nde 32, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 48 santimetre ölçüldü. Bölgede buzlanma ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ajanslar