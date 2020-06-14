İstanbul halkına yaptığı uyarıda akşam üzeri saat 18.00'a kadar kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sel, yıldırım düşmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sel, yıldırım düşmesi gibi riskler var

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.Yağışların akşam üzeri saat 18.00'a kadar devam etme ihtimali bulunuyor.İşte pazar günü için saatlik tahmin:







