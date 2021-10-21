Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağış beklenmiyor, hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun doğusunda yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Denizlerimizde rüzgar genellikle orta kuvvet ve altında esiyor. Yalnızca Kuzey Ege’de orta kuvvetin üzerinde esmesi bekleniyor.

SİS GÖRÜLEBİLİR UYARISI

Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu. Yer yer sabah saatlerinde sis görülebilir. Cumartesi de benzer bir gök yüzü görülecek, Pazar günü ise bölgeye yağış geliyor.

Ege Bölgesi'nde önümüzdeki üç günlük dönemde yağış yok, güneş görülüyor. Sıcaklık 20 ile 25 derece aralığında seyrediyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de yağış yok, güneş görülüyor. Güneşli havaya hafta sonu da devam edecek. Sıcaklık ise Antalya’da 27, Adana’da 30 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu, yer yer sis görülebilir. Cumartesi de benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklık Ankara’da en yüksek 22, Kayseri’de 20 derece.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde de güneş görülüyor. Bölgenin batısında sis oluşabilir. Cumartesi de durum benzer şekilde. Pazar günü ise Orta ve Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’da hafta sonu dahil yağış beklenmiyor, az bulutlu bir havaya sahip. Sıcaklık bölgenin batısında ve güneyinde 20 derecenin üzerinde ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de önümüzdeki üç günlük dönemde yağış yok, gök yüzü güneşli. Sıcaklık Gaziantep’te 24, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 27 derece.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR AZALIYOR

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Marmara ve çevresinde yağışlar etkisini gösterecek.