Türkiye Meteoroloji o ili uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji o ili uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji o ili uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Giresun’un doğu ilçelerinde 14 Temmuz Çarşamba sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

13 Temmuz 2021, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Giresun’un Görele, Eynesil, Çanakçı, Tirebolu, Doğankent, Güce, Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Bu sebeple meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA (AA)

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