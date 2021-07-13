Meteoroloji o ili uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Giresun’un Görele, Eynesil, Çanakçı, Tirebolu, Doğankent, Güce, Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Bu sebeple meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA (AA)



