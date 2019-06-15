Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı: Dikkat!

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hafta sonu da devam edecek. Sıcaklıklarda herhangi bir azalma olmasa da iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Marmara, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışın yeni haftada da devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu'da ise sıcak hava ve bol güneş etkisini gösterecek.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR AZALIYOR

Pazar günü ise Marmara'da sağanak yağış etkisini yitirecek. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de güneşli hava etkili olacak. Doğu'da da yağışlar gittikçe azalıyor. Pazar günü ise Marmara'da sağanak yağış etkisini yitirecek. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de güneşli hava etkili olacak. Doğu'da da yağışlar gittikçe azalıyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AA