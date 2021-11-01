Türkiye Meteoroloji özellikle uyarmıştı! Antalya'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji özellikle uyarmıştı! Antalya'da sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

Meteoroloji özellikle uyarmıştı! Antalya'da sağanak yağış etkili oldu

Antalya'nın ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 18:18 Son Güncelleme:
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Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış yer yer şiddetini artırdı. Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı alt geçit ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı Sahilinde metrelerce yüksekliği bulan dalgalar sahildeki işletmelere zor anlar yaşattı. İşletmeler yağış ve dalgadan zarar gören şezlong ve şemsiyeleri kurtarmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 saat boyunca kent merkezine metrekareye 50, Elmalı'ya 78, Kaş ilçesine ise 48 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Bölgede kuvvetli yağışların bugün de devam edeceği belirtilen açıklamada, yağışların yarın Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

AA

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