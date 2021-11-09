Meteoroloji saat verdi! Çok sayıda il için kritik uyarı
Son dakika hava durumu haberine göre; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.
09 Kasım 2021, Salı 22:44 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde 10 Kasım Çarşamba günü sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.
Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
AA