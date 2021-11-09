Türkiye Meteoroloji saat verdi! Çok sayıda il için kritik uyarı

Meteoroloji saat verdi! Çok sayıda il için kritik uyarı

Türkiye

Meteoroloji saat verdi! Çok sayıda il için kritik uyarı

Son dakika hava durumu haberine göre; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

09 Kasım 2021, Salı 22:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde 10 Kasım Çarşamba günü sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

AA

İlgili Haberler
Son dakika haberi: Kuvvetli şekilde etkili olacak! Meteoroloji uyardı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çiğdem Aydın’ı uğurlarken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İhtimaldir
Rauf Tamer
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı