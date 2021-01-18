Hafta sonu daha çok Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinde Avrupa yakasında da şiddetini arttırdı. Kar yağışında trafikte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafik ise yüzde 85 yoğunluk seviyesi ile adeta durma noktasına geldi.

En düşük sıcaklık -4 derece olacak

Diğer taraftan kar yağışının megakenti ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar megakenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olurken en düşük -4 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini ise şöyle:

Salı bulutlu en yüksek 5 en düşük -3 derece

Çarşamba bulutlu en yüksek 7 en düşük -2 derece

Perşembe parçalı bulutlu en yüksek 10 en düşük 5 derece

Cuma parçalı bulutlu en yüksek 12 en düşük 9 derece

Cumartesi bulutlu en yüksek 10 en düşük 9 derece

Uyarı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de uyarı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor" denildi.







