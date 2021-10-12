Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölümünde, rüzgarın 13 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA