Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor
Son dakika haberine göre, Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
12 Ekim 2021, Salı 18:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölümünde, rüzgarın 13 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AA