Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul’da kuvvetli yağış… (18 Mayıs hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre 18 Mayıs günü İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
18 Mayıs 2021, Salı 08:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
18 Mayıs Salı günün beklenen hava sıcaklıkları:
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık