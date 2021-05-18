Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

18 Mayıs Salı günün beklenen hava sıcaklıkları:

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık