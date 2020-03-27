Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge ve saat verip uyardı. Yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu ve bazı bölgelere kuvvetli yağış bekleniyor.
27 Mart 2020, Cuma 10:11 Son Güncelleme:
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Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Hatay ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
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