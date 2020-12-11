Türkiye Meteoroloji sağanak, don ve kar için uyardı

Meteoroloji sağanak, don ve kar için uyardı

Türkiye

Meteoroloji sağanak, don ve kar için uyardı

Meteoroloji Türkiye'nin yağışlı bir dönem içine girdiğini belirterek bazı bölgeleri sağanak yağış için uyardı.

11 Aralık 2020, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz, iç Ege ile İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz Bölgesi sağanak yağışlı olacak.

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Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


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