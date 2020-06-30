Türkiye Meteoroloji "sağanak" uyarısı yaptı

Meteoroloji "sağanak" uyarısı yaptı

Türkiye

Meteoroloji 'sağanak' uyarısı yaptı

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.

30 Haziran 2020, Salı 19:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AA

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