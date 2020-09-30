Türkiye Meteoroloji sağanak yağış için uyardı

Meteoroloji sağanak yağış için uyardı

Türkiye

Meteoroloji sağanak yağış için uyardı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

30 Eylül 2020, Çarşamba 14:00 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında ise dolu yağışıyla birlikte yerel olarak yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


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