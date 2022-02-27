Türkiye Meteoroloji, sarı uyarıda bulunarak tedbirli olun dedi! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, sarı uyarıda bulunarak tedbirli olun dedi! Sağanak yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji, sarı uyarıda bulunarak tedbirli olun dedi! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, Burdur için sarı uyarıda bulunarak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

27 Şubat 2022, Pazar 20:41 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Burdur için sarı uyarıda bulundu. Sağanak yağış beklendiği belirtilen uyarıda, “Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

BURDUR (İHA)

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