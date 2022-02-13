Meteoroloji sıraladı! Birçok il buz kesecek! Sağanak yağmur...
Meteoroloji hava durumu uyarısında illeri sıraladı. Buzlanma ve don uyarısı yaptı. Birçok ilimizde sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'de çığ tehlikesi var. Yalova, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun Trabzon, Rize ve Artvin için uyarı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 13 Şubat 2022 hava durumu uyarıları...
13 Şubat 2022, Pazar 11:14 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Pazar günü, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski var. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla ve Sinop çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE ÇIĞ TEHLİKESİ
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu olması beklendiği ifade edilerek, “Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 5, Hakkari 7, Bitlis 3 ve Muş’ta 5 derece olması beklenmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.
HAVA DURUMU UYARILARI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 8°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 5°C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA -2°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ -3°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA -2°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, itibaren Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU -4°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 5°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
SAMSUN 6°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
TOKAT -1°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -9°C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM -12°C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN -4°C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN 4°C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 19°C
Az bulutlu