Meteoroloji su baskınları için uyardı, sağanak yağışlar geliyor

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "İstanbul'da yağışın miktarı 25-30 kilogramı bulup üzerine çıkabilir. Boğaz çevresi ve Anadolu yakası yağışı daha fazla alacak gibi görünüyor. Ayrıca Batı Karadeniz’de Cuma ile birlikte Cumartesi ve Pazar de aşırı yağış alacak" uyarılarında bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi) yaptığı açıklamada, “Bu sene sonbahar yağışları gecikti. 1 Ekim bizim için su yılı başlangıcıdır. 1 Ekim’den bu yana doğru düzgün yağmur yağmadı. Eylül ayı da yağışlar düşüktü. Bu hafta yağışlar geliyor. Hava sıcaklığı da düşecek. Yıldırımlı yağışlar olacak. Bugüne ve Cumartesi gününe dikkat etmek gerekir. Bu yağışlarda küresel iklim krizinin etkisi büyük. Yağışların şiddeti çoğalıyor. Bu sene La Nina yılına giriyoruz. Bu da kuzey yarım kürede daha az yağışlar göreceğimizi gösteriyor. Türkiye’de biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık. Bu aylarda Marmara Bölgesi’nde dolu görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü yer yüzeyi soğudu” dedi.

"İklim krizi etkileri net olarak görülüyor"

Prof. Dr. Adil Tek (Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı) iklim krizi etkilerine değinerek, “Artık iklim krizinin etkilerini net olarak görmeye başladığımız dönemlerdeyiz. Eskiden İstanbul’da -4, -5 gibi dereceleri görüyorduk artık bunları görememeye başladık. Eskiden en yüksek 32-33 dereceleri görürken artık yaz aylarında 37 dereceleri görmeye başladık. Yağışlar açısından baktığımızda ekim ayı yağışlarını daha göremedik. Kandilli rasathanesinde 110 yıllık değerlere baktığımızda bu aylarda ortalama 60 kg yağış düştüğünü görüyoruz. Bu yıl düşen yağış 22 kg. İklim modelleri kasımda, aralıkta ve ocakta da yağışların az olacağını gösteriyor. Eğer uzun vadede önümüzdeki ilkbaharda da yeterli yağış alamazsak 2021 yılında kurak bir yaz bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul ve çevre illeri etkisi altına alması beklenen sağanak yağışta olası su baskınları, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalarla ilgili vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara'nın doğusu Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul'un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.