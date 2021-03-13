Meteoroloji tarih verdi, uyardı! Kar yağışı bekleniyor

Mart ayı yer yer güneşli yer yer sağanak yağışlı devam ederken yurdun bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterdi. Etkili tipi nedeniyle sabah ulaşıma kapanan Ağrı-İran kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Öte yandan salı günü ile birlikte kar yağışının yurdun büyük bir bölümünde yeniden etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı yurdun bir bölümünü esir aldı, araçlar yolda kaldı. Ağrı'da sabah saatlerinde etkili tipi yüzünden ulaşıma kapanan Ağrı-İran kara yolunda, tipinin etkisini kaybetmesiyle Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce iş makineleri yardımıyla yollardaki karın temizlenmesinin ardından söz konusu kara yolu ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporlarına göre; cumartesi günü yurdun büyük kesiminde güneş yüzünü gösterecek. Yağış beklenmiyor.

Pazar günü ise Ege ve Akdeniz Kıyılarına yağmur uğrayacak. İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya, Denizli ve Mersin'de yağış bekleniyor.

PAZARTESİ YAĞIŞ GELİYOR

Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışının iç bölgelere ilerlemesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir ve Bolu'da kar etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam ediyor. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç kesimleri ve doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.