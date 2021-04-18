



Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile gece Trakya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.





OTO YIKAMACILARA AKIN ETTİLER

İstanbul'da, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti.

Şişli ve Eyüpsultan'da toz taşınımı nedeniyle gece saatlerinde çamur yağdı. Toz taşınımı nedeniyle özellikle araçların üzerleri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, oto yıkamacılara ve benzin istasyonlarındaki yıkama alanlarına akın etti.

'GENELDE BU AYLARDA HEP BÖYLE OLUYOR'

Bülent Yeşilyurt "Gece çok fena bir çamur yağdı. Genelde bu aylarda hep böyle oluyor. Ben gece çalışıyorum. Sabaha kadar çamur yağdı. Şimdi aracımı temizleyip eve gideceğim" diye konuştu.

'BİR DOĞA OLAYI'

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Fatih Uygunoğlu "Sabah işimiz gereği dışarı çıktık. O yüzden aracımızı temizletiyoruz. Zaten İstanbul’da sık sık görülen bir olay. Bir doğa olayı" dedi.

'ARABAM KREM RENGİ OLMUŞ'

Otomobilini yıkamaya getiren Anıl Eker, "Sabah bir uyandık çamur yağmış bizde araba konusunda titiziz. Yasak var ama işi gitmeden arabayı yıkayıp öyle işe gideceğiz. Her yer çamur olmuş bakalım nasıl temizleyeceğiz. İlk defa arabamı böyle görüyorum. Araba normalde siyah bu krem rengi olmuş" dedi.

'ARABANIN RENGİ KAYBOLMUŞ'

Zafer Doğan ise, "Sabah uyandık arabam komple çamur tanınmıyor. Yıkamaya getirdik feci bir olay yaşanmış gece. Arabanın rengi kaybolmuş diye arabayı yıkadık" diye konuştu.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, Konya'nın kuzeyi, Aksaray ve Niğde'de sağanak beklendiği bildirildi.

Sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükselmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtınanın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceğinin ve toz taşınımı olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFYONKARAHİSAR, DENİZLİ VE UŞAK İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ESKİŞEHİR, BURSA, KÜTAHYA VE BİLECİK İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KASTAMONU'DA VATANDAŞLAR TOZ TAŞINIMINA KARŞI UYARILDI

Kastamonu'da vatandaşlara, toz taşınımı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BURSA'DA PAZAR AKŞAMINA KADAR TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Bursa'da, bu geceden yarın akşama kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TOROS: 'ATALARIMIZ BEREKET YAĞMURU' DERDİ

Toros, 'Bereket Yağmurları' söyleminin geçmişini anlattı. Toros, "Atalarımız nisan sonunda görülen bu yağışlara bereket yağışları derlerdi. Hatta Anadolu'da bu yağışlar sırasında kaplar yerlere konulur, doldurulan sular içilirdi. Şimdi ise böyle bir durum yok" dedi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ÇOK YOĞUN OLACAK"

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros Sabah gazetesine yaptığı açıklamada 'Atalarımızın neden Bereket Yağmuru' dediği ile ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Toros, "Bu mevsimde Sahra Çölü üzerinden çok fazla toz hareketleniyor. Ülkemize de giriş yapıyor. Şu anda ülkemiz üzerinde gözle göremediğimiz bu tozlar yoğun şekilde var. Sahra'daki bir gölden taşınan bu tozlarda zengin mineraller olduğu tespit edildi. Bundan dolayı Bereket demiş olabilirler" dedi.

Toros, ülkemizde Sahra'dan gelen zengin mineralli tozların Çarşamba gününe kadar çok yoğun olacağını da ifade etti.



