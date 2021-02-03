Meteoroloji turuncu alarm verdi! Şiddetli şekilde geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Manisa, Aydın ve sel felaketi yaşayan İzmir için turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Şiddetli yağış uyarımız doğrultusunda, İzmir’de etkili olan yağışlı sistem il genelinde 40-125 kg/m2 arasında yağış bırakarak, sel ve su baskınları yaşanmasına neden olmuştur. Yağışların İzmir’de ve Aydın’ın kuzeybatı kıyılarında aralıklarla ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Çığ tehlikesi uyarısı yapıldı

Öte yandan Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ta turuncu kodlu çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Perşembe günü yağış Ege kıyılarını terk ediyor ve güneş yüzünü yeniden gösteriyor. Ülkenin doğusunda ise Erzurum ve Kars dışında kar yağışı beklentisi yok.

Turuncu uyarı ne anlama geliyor?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

AA



