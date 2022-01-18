Türkiye Meteoroloji turuncu kod ile uyarmıştı! Hayatı felç etti

Meteoroloji turuncu kod ile uyarmıştı! Hayatı felç etti

Türkiye

Meteoroloji turuncu kod ile uyarmıştı! Hayatı felç etti

Meteoroloji’nin turuncu kodla uyardığı Osmaniye’de kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yollar kapanırken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı.

18 Ocak 2022, Salı 21:44 Son Güncelleme:
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Osmaniye merkezde sabah etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan ilçeler beyaza büründü. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Düziçi ve Bahçe mevkilerinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda kalan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu.


Öte yandan Doğu Akdeniz genelinde Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların salı günü sabah saatlerinden itibaren Osmaniye'de kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak, Kahramanmaraş çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda (Hassa) yoğun kar (20 cm. üzeri) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denilmişti.

OSMANİYE (İHA)

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