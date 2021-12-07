Türkiye Meteoroloji 'turuncu' kodlu uyarı vermişti! Antalya'da dev dalgalar sahili vurdu!

Meteoroloji 'turuncu' kodlu uyarı vermişti! Antalya'da dev dalgalar sahili vurdu!

Türkiye

Meteoroloji 'turuncu' kodlu uyarı vermişti! Antalya'da dev dalgalar sahili vurdu!

Meteoroloji'nin turuncu kod ile uyardığı Antalya Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Dalgaların oluşturduğu su serpintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

07 Aralık 2021, Salı 11:38 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında ‘turuncu’ kod vererek uyarmıştı. Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran fırtına nedeni ile Konyaaltı Sahilinde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların dövdüğü sahilde araçlar zaman zaman su serpintisinde ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, fırtına ve yağmura aldırış etmeyen devine avcılarının yine adresi Konyaaltı Sahili oldu.

İHA


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