Türkiye Meteoroloji turuncu uyarı vermişti! Kar yağışı trafiği felç etti

Meteoroloji turuncu uyarı vermişti! Kar yağışı trafiği felç etti

Türkiye

Meteoroloji turuncu uyarı vermişti! Kar yağışı trafiği felç etti

Karabük’te akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası trafik felç oldu.

21 Aralık 2021, Salı 22:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu uyarı verdiği Karabük’te etkisini giderek artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karabük-Safranbolu karayolu aniden bastıran karla beyaza bürünürken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Sürücülerden bazıları araçlarını kenara çekip beklerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Karla kaplı yolda rampa aşağıya doğru Bulak Kavşağı mevkiine inmek isteyen kamyon, önündeki otomobile çarpmamak için karşı şeride geçti. Durmakta zorlanan kamyon, korna çala çala karayoluna indiği sırada diğer araçlara çarpmadan son anda durabildi. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kar yağışı kent genelinde etkili olmaya devam ediyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İki otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var