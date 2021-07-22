Türkiye Meteoroloji uyardı! 8 il için kritik durum

Meteoroloji uyardı! 8 il için kritik durum

Türkiye

Meteoroloji uyardı! 8 il için kritik durum

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 16:50 Son Güncelleme:
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Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, (Çorum, Gümüşhane, Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve (Isparta hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

8 İLE FLAŞ UYARI

Yağışların Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.


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