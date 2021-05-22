Türkiye Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Türkiye

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde bu gece ve yarın toz taşınımı bekleniyor.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 00:34 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinde ve yarın, Suriye kaynaklı toz taşınımı, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkili olacak. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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