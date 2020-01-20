Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe kadar etkili olacak

Doğu Anadolu bölgelerinde eksi 20 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklıkları bölgede etkisini göstermeye devam edecek. Salı gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağış ve kar etkisini gösterecek. 22 Ocak Çarşamba günü ise güneşli bir havanın etkisine gireceğiz. Havanın açmasına rağmen ayazla birlikte Marmara’da hava sıcaklıkları gece sıfırın altına inecek. Perşembe günü yağış birçok noktada karla karışık yağmura dönebilir.

İstanbul'da da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarıya göre bu akşam saatlerinden itibaren Çarşamba gününe kadar Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına görülecek. Fırtınanın çarşamba günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.