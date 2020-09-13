Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bursa çevrelerinde 14 Eylül Pazartesi günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
13 Eylül 2020, Pazar 18:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AA