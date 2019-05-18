Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre hava sıcaklığı; batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere güney, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün iç ve batı kesimlerde, Pazar günü ise doğu bölgelerinde azalacağı ancak önümüzdeki hafta başından itibaren tekrar hissedilir derecede artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Sivas, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu,Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa’nın güney ve doğusu), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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Hava sıcaklığı batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere güney, iç ve batı kesimlerde azalacağı,

diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu,Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa’nın güney ve doğusu), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.