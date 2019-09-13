Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın yurdun batı kesimlerinde etkisini göstereceğini hava durumu raporu ile kamuoyuna duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek aksaklıklar konusunda uyardı. Uyarılarda, ani sel, su baskını, dolu yağışı, çatı uçması, ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Rize ve Artvin çevreleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul'da bugün beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre, kentte cuma sabahı 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

AKOM, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM'dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulacak.

Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs AŞ ve Metro İstanbul seferleri artırılacak.

SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya2nın kuzey kesimleri, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı,

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra güney ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Trabzon ve Rize çevrelerinini yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 4°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık