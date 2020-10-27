Türkiye Meteoroloji uyardı: İstanbul, Sakarya, Kocaeli, ve Çanakkaleye'ye sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: İstanbul, Sakarya, Kocaeli, ve Çanakkaleye'ye sağanak yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji uyardı: İstanbul, Sakarya, Kocaeli, ve Çanakkaleye'ye sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin 27 Ekim 2020 Salı gününe ait hava durumu tahminine göre, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de sis etkili olacak. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, ve Çanakkale için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

27 Ekim 2020, Salı 09:06 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İl İl hava durumu tahminleri 27 Ekim 2020 

Bursa °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İstanbul °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

Manisa °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

Muğla °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

Adana °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

Antalya °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

Hatay °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

Ankara °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

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