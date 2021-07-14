Türkiye Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yağış geliyor...

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yağış geliyor...

Türkiye

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yağış geliyor...

meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada Marmara Bölgesi için yağış uyarısı yer aldı. İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 09:37 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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