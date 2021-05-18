Türkiye Meteoroloji uyardı! İstanbul'da dolu alarmı harekete geçirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'da dolu alarmı harekete geçirdi

Türkiye

Meteoroloji uyardı! İstanbul'da dolu alarmı harekete geçirdi

Gelen bir son dakika haberine göre, Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağış öncesi vatandaşlar dolu yağışı olabilmesi ihtimaline karşılık önlem aldı.

18 Mayıs 2021, Salı 16:08 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


Uyarıda olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.

Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık" diye konuştu.

DHA

 

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