Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Uyarıda olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.

Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık" diye konuştu.

DHA