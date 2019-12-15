Meteoroloji uyardı: Kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren birçok bölgemizde başlaması beklenen yağışların sağanak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarında hissedilir bir değişik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın da hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi.

Kar yağışı bekleniyor

Yağmur yağışının yanı sıra kar yağışının ve karla karışık yağmur beklenen iller de var. Haberimizde, illerimize göre hava durumuna ulaşabilirsiniz. İşte bölgelerimiz için saatlik hava durumu tahmin raporları...

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Edirne °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Kocaeli °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.Karahisar °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Denizli °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Manisa °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Antalya °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Hatay °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Isparta °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 11°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

Eskişehir °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Konya °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Sivas °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayburt °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Tokat °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Erzurum °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Van °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı





(Sabah)



