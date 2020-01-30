Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? İşte, hava durumu ile ilgili merakla araştırılan detaylar…

Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek olan yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; yarın(Cuma) sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda, kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer Fırtına (60-80 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İzmir °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Ankara °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu



