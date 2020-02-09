Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakacak

Pazar günü İstanbul'da kapalı bir hava etkili olacak. Fakat kar İstanbul'u terk etse de yurt genelinde etkili olmaya devam edecek. Soğuk hava nedeniyle hem Meteoroloji'den hem de valiliklerden uyarı geldi.

Trabzon Valiliği uyardı

Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre Trabzon'daki kar yağışının aralıksız devam edeceği, gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren don olayı görülmesinin beklendiği belirtildi. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih etmesi, özel araçla trafiğe çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde mutlaka kar lastikli araçlarla trafiğe çıkmaları, araçlarda zincir ve çekme halatının bulunması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."

Ege ve Akdeniz için don uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, kıyı Ege ve batı Akdeniz kıyılarında pazar ve pazartesi günleri hafif yer yer orta, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde ise pazartesi günü hafif, salı günü orta şiddette zirai don bekleniyor. Öte yandan Akdeniz'de yarın kuvvetli fırtına etkisini gösterecek. Öğleden sonra ise fırtına kuvvetini kaybettirecek.Haftanın son günü yurt genelinde batıda güneşli hava etkisini gösterecek. Doğu Anadolu başta olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu'da kar kendisini gösterecek. Erzurum'da hava -18 derecelere kadar düşüyor.



