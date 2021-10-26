Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Son dakika haberine göre, Meteoroloji tarafından hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan yeni rapora göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte detaylar...
26 Ekim 2021, Salı 00:15 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzeyi ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile bugün (Salı) Van, Hakkari, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT
Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
İşte bölge bölge hava tahminleri:
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün (Salı) Muğla'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün (Salı) Antalya'nın batı çevreleri ile Burdur'un güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bugün (Salı) batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla güneybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 15°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS -4°C, 13°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bugün (Salı) Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu, bugün (Salı) aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık