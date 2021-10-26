Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzeyi ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile bugün (Salı) Van, Hakkari, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

İşte bölge bölge hava tahminleri:

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün (Salı) Muğla'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün (Salı) Antalya'nın batı çevreleri ile Burdur'un güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bugün (Salı) batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla güneybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 15°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS -4°C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bugün (Salı) Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 11°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 25°C

Az bulutlu ve açık